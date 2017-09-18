EBA kurs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EBA öğrenci girişi

EBA kurs başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başvuruya açıldı. Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları, eğitim desteği almak isteyen öğrenciler için önem arz edecek. Peki, EBA öğrenci kurs başvurusu nasıl yapılacak? İşte, öğrencilerin merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler

KURSLARA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapar.

EBA KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda bulunur.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

BİR SINIFTA MAKSİMUM 25 ÖĞRENCİ OLACAK

Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

KURSLAR 02 EKİM TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 2017-2018 kurs dönemine 02 Ekim tarihinde başlayacak. 14 Ocak'ta bitecek bu eğitimleri tamamlandıktan sonra ikinci dönem Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler ise 07-18 Şubat tarihlerinde başvuru yapabilecek.

İkinci dönem kursları, 03 Mart 2018 tarihinde başlayacak.