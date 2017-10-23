EBA giriş işlemi nasıl yapılır?

EBA giriş ekranı, sistemin içerisinde yer alan modülleri kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenci ve öğretmenlerin en çok kullandığı sistemler arasında yer alan EBA giriş ekranı, öğretmen ve öğrenciler için birçok hizmet sunuyor. İşte, EBA giriş işlemi hakkında detaylı bilgiler

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle EBA şifreniz yoksa ve öğrenci iseniz okulunuzdaki yetkili öğretmeninizden şifrenizi isteyiniz. Öğretmen iseniz Mebbis sistemine girip EBA şifresi alınız. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak EBA şifresini nasıl alacağınızı izleyebilirsiniz. Eğer özel okul öğretmeni iseniz E-Okul şifrenizle video daki işlemleri yaparak EBA şifresi alabilirsiniz.

"Öğretmenin şifre alması" video izlemek için tıklayınız. -http://www.eba.gov.tr/video/izle/7869f911486105a9f492889d921bab2ad0886c76b8001

E-kurs a giriş için EBA şifrenizi kullanabilirsiniz. Eba şifreniz yoksa yetkili öğretmeninizden alabilirsiniz. Eğer öğretmenseniz MEBBİS sistemine girip EBA şifresi alabilirsiniz.

Şimdilik özel okul öğrencilerine EBA şifresi verilemiyor.

EBA NEDİR?

Öğretmenler için,

Meslektaşlarıyla birlikte etkili bir şekilde iş birliği yapabilmeleri, öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunabilmeleri için tasarlanmıştır. Öğretmenler; EBA Ders’te oluşturduğu veya takip ettiği gruplar içinde eğitsel tartışmalara katılabilir, eğitsel paylaşımlar yapabilir, öğrencilerine çalışmalar gönderebilir, kişiye özel takvim planına göre gönderilen çalışmaları ve yaklaşan etkinlikleri takip edebilirler. Ayrıca burada yer alan içerik geliştirme araçlarını kullanarak ürettikleri içeriklerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm dünyaya e- içerik ihraç etme vizyonuna katkı sağlayabilirler.

Öğrenciler için,

Çok daha verimli çalışmalar yapabilmeleri ve çalışmalarının karşılığını alabilmeleri için tasarlandı. Öğrenciler EBA Ders’le, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çalışabilir, iletişim kurabilir ve paylaşımda bulunabilir. Ayrıca öğrenciler, öğretmenlerinin gönderdiği ödev ve alıştırmaları takviminden anlık takip ederek çalışmalarını zamanında yapabilir, dilediği zaman dilediği konuya çalışabilir. Okulunda paylaşımlar yaparak, oylama ve etkinliklere katılarak hem okulda hem de okul dışında öğrenmeye devam edebilirler.

EBA İÇERİSİNDE NELER YER ALIYOR?

EBA Dosya Modülü

Öğretmen ve öğrencilerin sunum, doküman, görsel, ses, video vb. dosyalarını saklayabilecekleri ve birbirleriyle paylaşabilecekleri bir uygulamadır.

e-Kurs Modülü

Bu modül, EBA üzerinden bir çok kazanım ve değerlendirme testine ulaşabileceğiniz ve destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetim işlemlerinin yapıldığı modüldür.

EBA Dükkan

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlarda yüklü olarak gelen uygulama marketidir. EBA Dükkan ile yeni uygulamalar indirebilecek, var olanları güncelleyebileceksiniz. İçerisinde z-kitaplar, dergiler, sözlük, hesap makinesi gibi yardımcı kaynaklar, eğitici ve öğretici oyunlar, sesli hikâyeler yer alan market uygulaması gün geçtikçe büyümekte ve seçenekleri zenginleşmekte…

Haber Modülü

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları herkesin duyması, görmesi, örnek alarak daha da iyisini geliştirebilmesi amacıyla tasarlanan bir modüldür. Yapılan her türlü etkinlik ya da haber değeri taşıyan faaliyet buraya eklenir ve EBA denetim ekibi tarafından yapılacak olan uygunluk kontrolünden geçtikten sonra yayınlanır.

Sizden gelen küçük bir duvar takvimi çalışması da bir haberdir, kültürel bir başarı da… Öğrencilerin spor dalındaki başarıları, yarışmalarda aldıkları dereceler, okulların katıldığı projeler… Kısacası sizin yaptığınız her çalışma bizim için görülmeye değer bir haberdir.

Video Modülü

Eğitim Bilişim Ağı’nın video modülü, eğitsel amaçlı videoları tek bir adreste bulabilmeniz için tasarlandı. Ders destek, kişisel gelişim, belgesel, çizgi film, rehberlik, meslekî eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplu öğrenmeyi destekleyen videoların yer aldığı bu modülde her branştan geniş bir yelpazede kullanabileceğiniz videoları bulabilirsiniz. Ayrıca önemli günlerde izleyebileceğiniz videolar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üretilen videolar, öğrenme ortamlarını zenginleştiren çeşitli belgeseller de burada yer alır.

Öğretmen ve öğrencilerin göndereceği videolarla daha da zenginleşen bu modülde yer alan içerikler ile öğrenme süreci daha keyifli bir hale gelecektir.

Görsel Modülü

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arşivinden seçilen fotoğrafların yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de katkılarıyla daha da zenginleşen etiketlenmiş görsellerin yer aldığı bu modülde sizler için hazırlanan harita ve grafikler de bulunmaktadır. Farklı derslerde kullanabilecek bu materyallerle derslerin görselliğin artması, konunun daha iyi kavranması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler bu modülü öğretmenlerinin verdikleri ödevlerde yararlanabileceği güvenilir bir fotoğraf arşiv kaynağı olarak kullanabilecektir.

Ses Modülü

Bu modül sayesinde ses tabanlı ders destek, kişisel gelişim, tarih ve kültür programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerini tabletinize veya müzik çalarınıza indirebilirsiniz. EBA ses modülünde, yürürken, spor yaparken, metroda-otobüste-trafikte zaman geçirirken dinlemeniz için hazırlanmış; sesli kitaplar, eğitici radyo programları ve müzik arşivden örnekler sizleri bekliyor. Ayrıca sizler de hazırlayacağınız ses dosyalarını bu modülden paylaşabilirsiniz.

Kitap Modülü

Kitap modülü, derslerde kullanılabilecek ders kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle bilgisayar veya etkileşimli tahtanıza indirebilmeniz ve buralarda kullanabilmeniz amacıyla tasarlanan bir modüldür. Ayrıca sizler de faydalı olacağını düşündüğünüz e-kitapları bu modülden paylaşabilirsiniz. Kitap modülüyle öğretmen ve öğrenciler kitaplarını yanında taşımak zorunda kalmadan istediği her yerde tabletlerinden kitaplarına ulaşabilecekler.

Dergi Modülü

Eğitimde kullanılabilecek, ilginizi çekebilecek, takip edebileceğiniz eğitim, kültür ve bilim dergilerine bu modülden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda size ait dergileri bu modül aracılığıyla herkesle paylaşabilirsiniz.

Doküman Modülü

Eğitim materyali olarak kullanabileceğiniz rehberlik, ödev, yazılı, plan, vs. türünden dokümanı bulabileceğiniz ve katkılarınızla zenginleştirebileceğiniz bir modül olarak tasarlanan bu modülde sizler de yayındaki dokümanlardan faydalanabilir veya yorum yaparak geliştirilmesine katkı sunabilirsiniz.

Yarışma Modülü

Sosyal bir ağ olan EBA bünyesinde düzenlenmiş yarışmaların ürünlerinin paylaşıldığı ve başvuru süreci devam eden yarışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı modüldür. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımlarını dilediğ yarışmalarla ilgili duyuruları da buradan takip edebilirsiniz.

Uygulamalar Modülü

Bireysel öğrenmeye hizmet eden ve derslerde kullanılabilecek, Türkiye ve dünyada önde gelen eğitim içeriği üreten firma, üniversite, vakıf, dernek, bakanlık ve STK’lar tarafından sağlanan birçok etkileşimli içeriğin, ders materyalinin ve eğitim portallerinin bulunduğu bir modüldür. Ayrıca ‘’Öğretmenler için’’ adlı bölümde bulunan portaller de ücretsiz bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulmaktadır.