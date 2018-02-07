EBA kurs seçimi başladı! İşte EBA üzerinden E-Kurs kayıt ekranı

EBA kurs başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün alınmaya başlandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında öğrencilere normal öğretim saatleri dışında eğitim verecek olan MEB, EBA E-Kurs başvurusu ile öğrencilerin müracaatını alacak. Peki, EBA E-Kurs başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, öğrencilerin başvuru esnasında yapmaları gerekenlere ilaveten EBA DYK hakkında merak edilen bazı detaylar

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

EBA E-Kurs Bölümüne 8 farklı kategoriden giriş yapılabilmektedir. Öğrenciler için EBA girişi kısmına girildiğinde kullanıcı kişisel bilgilerinin olduğu sayfa görülmektedir.

EBA E-kurs bölümünde sol kısımdaki dönem seçimi menüsünden istenilen dönem seçilerek işlemler yapılabilmekte ve önceki dönemlere ait işlemler görüntülenebilmektedir.



Öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercihi, ders programı, kurslar ve e-sınavlara ulaşılabilmektedir. Öğrencilerin seçmiş oldukları seçmeli dersler ve kurs dersleri bu menüden görüntülenebilmektedir. Yine aynı menüden ders programlarına ulaşılabilmektedir. Testler menüsünden kazanım testleri ve tarama testlerine ulaşılabilmektedir.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 7-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EBA E-Kurs başvurusu, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden tamamlanacak.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.

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KURSLARA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilecek. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında da kursa katılma hakkına sahip olacak.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

KURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında gerçekleştirilecek olan 2. dönem kursları, 3 Mart tarihinde başlayacak. Dönem boyunca devam edecek olan kurslar, üç ay sürecek ve 3 Haziran tarihinde sona erecek.

Dönem içi kursların tamamlanmasının ardından, yaz dönemi kursları ise 2 Temmuz tarihinde başlayıp 19 Ağustos tarihinde sona erecek.