EBA E Kurs başvurusu nasıl yapılacak? EBA giriş ekranı

EBA E-Kurs öğrenci başvuru ekranı 7 Şubat Çarşamba günü öğrencilerin müracaatlarını alacak. Yüz binlerce öğrencinin okullarda aldığı eğitimlerin yanında destekleyici bir nitelik taşıyan EBA E-Kurs başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı üzerinden alınacak. Öğrenciler, bu süreçte kontenjan durumuna göre okul ve öğretmen seçme hakkını kullanabilecek. İşte, EBA E-Kurs öğrenci başvurusu hakkında merak edilen bazı detaylar

EBA E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 7-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EBA E-Kurs başvurusu, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden tamamlanacak.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK

komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.

EBA KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KATILABİLECEK?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilecek. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında da kursa katılma hakkına sahip olacak.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

YILDA 3 KEZ YAPILIYOR

EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılıyor. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihe göre gerçekleşecek.

Yaz dönemi kursları, belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılıyor.

BİR SINIFTA MAKSİMUM 25 ÖĞRENCİ OLACAK

Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.