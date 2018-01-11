E- YDS sınav yerleri belli oldu

ÖSYM, E- YDS sınav yerleri için duyuru yayımladı. Sınav giriş belgesinin online sistem üzerinden görüntülenebileceğini hatırlatan ÖSYM, saat bilgisiyle ilgili de önemli bir bilgilendirmede bulundu. İşte E- YDS sınav yerleri duyurusu!



13 Ocak 2018 tarihinde saat 14:45’de uygulanacak olan e-YDS 2018/1 adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:00’den itibaren edineceklerdir.



DİKKAT!



Saat 14:30'dan önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygı ile duyurulur.