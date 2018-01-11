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    E- YDS sınav yerleri belli oldu

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    e-YDS 2018/1: sınava giriş belgeleri açıklandı. 13 Ocak 2018 tarihinde saat 14:45’de uygulanacak olan e-YDS sınav yerleri ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. İşte E- YDS sınav yerleri sorgulama sayfası

    ÖSYM, E- YDS sınav yerleri için duyuru yayımladı. Sınav giriş belgesinin online sistem üzerinden görüntülenebileceğini hatırlatan ÖSYM, saat bilgisiyle ilgili de önemli bir bilgilendirmede bulundu. İşte E- YDS sınav yerleri duyurusu!

    13 Ocak 2018 tarihinde saat 14:45’de uygulanacak olan e-YDS 2018/1 adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:00’den itibaren edineceklerdir.

    DİKKAT!

    Saat 14:30'dan önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.
    Adaylara saygı ile duyurulur.

    Etiketler: E- YDS sınav yerleri
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