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    e-YDS İngilizce başvuruları başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    17.01.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    e-YDS İngilizce başvuruları başlıyor. Adaylar, bugün (17 Ocak Çarşamba) saat 14.00’ten itibaren 1 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek. Sınav 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.45’te Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) İngilizce için başvuru alacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bugün (17 Ocak Çarşamba) saat 14:00'den itibaren 1 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek. e-YDS 2018/2 İngilizce alanı sınavı 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.45’te Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olarak belirlendi. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olarak açıklandı. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğunda adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla  deneme e-sınavı hazırlandı. ÖSYM tarafından, bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önerildi.

    2018-ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2018 E-YDS) KILAVUZU

    DENEME E-SINAV UYGULAMASI

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