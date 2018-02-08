e-YDS giriş belgeleri internette

ÖSYM, 10 Şubat saat 14:45’de uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
SON 15 DAKİKADA BİNAYA GİRİLEMEYECEK
ÖSYM ayrıca, adayları saat 14.30'dan önce sınav binasına giriş yapmaları konusunda uyararak, belirtilen saatten sonra binaya giriş yapılamayacağını belirtti.