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    e-YDS giriş belgeleri internette

    Hürriyet Eğitim
    08.02.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    10 Şubat’ta yapılacak olan e-YDS’nin giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandı.

    ÖSYM, 10 Şubat saat 14:45’de uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

    SON 15 DAKİKADA BİNAYA GİRİLEMEYECEK
    ÖSYM ayrıca, adayları saat 14.30'dan önce sınav binasına giriş yapmaları konusunda uyararak, belirtilen saatten sonra binaya giriş yapılamayacağını belirtti.

    Etiketler: 15 dakika kuralı
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