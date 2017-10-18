e-YDS giriş belgeleri internette

ÖSYM tarafından 21 Ekim’de saat 14:30’da uygulanacak olan e-YDS 2017/8 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

15 DAKİKA KURALI GEÇERLİ OLACAK

Sınav, saat 14:30’da başlayacak. Ama adayların sınav binalarına alınma işlemleri, 15 dakika önce tamamlanacak. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklar.