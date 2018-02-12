E-Vergi levhası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-Vergi levhası sorgulama işleminin detaylarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. E-Devlet üzerinden bir iş yerinin vergi levhası oldukça kolay bir şekilde sorgulanabiliyor. İşte, E-Vergi levhası sorgulama işleminin ayrıntıları.

E-VERGİ LEVHASI SORGULAMA

Mükellefler, internet vergi dairesini kullanarak, E-vergi levhası sorgusu da yapabilecek. Sorguyla bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilere ulaşılabilecek. Ancak bu uygulama bireysel sorgular için hizmet verecek. Çoklu sorgulamalar için vergi levhası doğrulama servisinden yararlanılacak.

Bu arada yeni düzenleme kapsamında, Maliye Bakanlığı, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşımı servisleri aracılığıyla vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti sunabilecek.

Bu servis ile fatura ya da işlemlerde vergi kimlik numarası kullanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin, vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığını ve unvanını sorgulayabilecek.

Özel ve kamu kurum ve kuruluşları, bu servisi kullanarak, kendilerine sunulan vergi levhasının doğru ve güncelliğini de sorgulayabilecek. Bu servisten yararlanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yaptıkları vergi levhası güncel değilse, “Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu” kendilerine mesajla bildirilecek. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gönderilecek.

E-VERGİ LEVHASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTEYEN YİNE ASABİLECEK

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerine asabilecekler veya web sitelerinde yayımlayabilecekler.

Vergi levhası alma zorunluğu olan mükellefler levhaları iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhananelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklar.

VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYA CEZA

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bu mecburiyete uymadıklarının tespiti halinde, her tespit için Vergi Usul Kanuna göre özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması yapabilecekler.