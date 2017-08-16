E-ticarette kayıtdışı döneme kep ile son!

E-ticarette kayıt dışılığın önüne geçecek, verilerin sürekli izlenebilmesine olanak tanıyacak önemli bir adım atıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 11 Ağustos 2017’de yayımladığı tebliğe göre; e-ticaret faaliyeti yürüten firma ve aracı kuruluşların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanması zorunlu hale getirildi. Yayımlanan tebliğe göre; e-ticaret faaliyeti gösteren firma ve aracı kuruluşların öncelikle; Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt olması gerekiyor. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, e-ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ETBİS’e kayıt olanlar tebligata elverişli KEP adres bilgilerini de sisteme girişte kaydetmek zorunda. Yine tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılmak durumunda. ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

NEVRUZ: “E-TİCARETTE VERİMLİLİK VE MÜŞTERİ NEZDİNDE GÜVEN ARTACAK”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcı olarak yetkilendirilen, güven kurumu TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Nevruz, “Bu tebliğ ile KEP kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle; e-ticaret faaliyeti yürüten firma ve aracı kuruluşlar hem belirlenebilir hem de ulaşılabilir olacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte, e-ticaret verileri çok daha kolay toplanabilecek, e-ticarette verimlilik, müşteri nezdinde güven artacak” dedi.

KEP kullanımının şirketleri çoğu bürokratik süreç ve masraftan kurtardığını da belirten Nevruz, “KEP yöntemi ile birçok hukuki ve idari işlem de zaman kaybedilmeksizin çözüme kavuşuyor. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini sağlayan KEP kullanımı, Türkiye’de giderek yaygınlaşıyor. Amacımız kamu ve özel sektör şirketlerini KEP uygulaması ile dijitalleştirmek” diye konuştu.

NOTER TASDİKLİ GÖNDERİLERLE AYNI GEÇERLİLİĞE SAHİP

KEP’in noter tasdikli gönderi ve iadeli-taahhütlü gönderiyle aynı yasal statü ve geçerliliğe sahip olduğunun altını çizen Nevruz, “KEP ile birlikte fesih, dilekçe, başvuru talimat, ödeme emri, sözleşme, taahhütname, sipariş, mutabakat, ihbar, ihtar ve itiraz gibi alıcıyı ve göndericiyi belirli yükümlülükler altına sokan her türlü resmi evrak gönderimi güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak gerçekleştirilir. Tüm gönderici ve alıcıların kimlikleri kayıtlıdır. İletim süreci kayıt altındadır ve takip edilebilir. İleti içeriğinin veri bütünlüğü korunur ve değişmezliği güvence altına alınır. KEP; yasal, geçerli tek elektronik gönderi yöntemidir” şeklinde konuştu.