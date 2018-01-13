E-ticarette kadınlar erkekleri geçti

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2016’da 5.1 milyon olan kadın sanal alışveriş müşterisi, 2017 yılında 6.3 milyona yükseldi. 16-74 yaş grubundaki 60 milyon insanı kapsayan araştırmaya göre bu rakamın yarısını kadınlar oluşturuyor. 2016’da kadınların yüzde 17.1’i internetten alışveriş yaparken, 2017’de bu oran yüzde 20.9’a yükseldi. Şimdi ise her 5 kadından biri online alışveriş yapıyor. Kadınlar, online pazarda en fazla moda kategorisindeki ürünlere ilgi gösteriyor.