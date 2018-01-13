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E-ticarette kadınlar erkekleri geçti

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 01:38 | Son Güncelleme:

BİRKAÇ yıl önce adeta erkeklerin tekelinde olan online alışveriş, artık kadınların da vazgeçilmezi haline geldi.

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2016’da 5.1 milyon olan kadın sanal alışveriş müşterisi, 2017 yılında 6.3 milyona yükseldi. 16-74 yaş grubundaki 60 milyon insanı kapsayan araştırmaya göre bu rakamın yarısını kadınlar oluşturuyor. 2016’da kadınların yüzde 17.1’i internetten alışveriş yaparken, 2017’de bu oran yüzde 20.9’a yükseldi. Şimdi ise her 5 kadından biri online alışveriş yapıyor. Kadınlar, online pazarda en fazla moda kategorisindeki ürünlere ilgi gösteriyor.

Etiketler: gazetehaberleri , ekonomi , e ticaret
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