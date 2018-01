E- okul VBS yazılı ve sözlü not girişi ne zaman kapanacak? E- okul girişi yapamıyorum

Sömestr tatili için gün sayan öğrenciler ve veliler, bir yandan son sınavlarını tamamlarken; bir yandan da E-okul VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar yapıyor. Kanaat notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler, sık sık E-okul not sistemi üzerinden sözlü ve yazılı notlarındaki yeni güncellemeleri kontrol ediyor. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor.



E- okul VBS girişi yapabilmek için T.C kimlik no ve okul numara bilgisi yeterli, hem öğrenciler hem de veliler, bu bilgileri kullanarak online sisteme erişim sağlayabiliyor. "Not Bilgisi" bölümünde öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.



E- OKUL VBS’DE YER ALAN BİLGİLER

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

Devamsızlık Bilgisi: Devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin toplam kaç gün gitmediğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Raporlu gün sayısının da belirtildiği bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

30 günü aşanlar "başarısız" sayılacak



Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.



Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.



Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek.



Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açıköğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.



5 defa geç kalma "yarım gün devamsızlık" demek



Yönetmelikte, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmelerini önlemek amacıyla da değişikliğe gidildi. Geç gelme, birinci ders saati için belirlenen süreyle sınırlanacak. Her 5 defa geç kalma, yarım gün devamsızlık olarak yazılacak. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler ise devamsızlıktan sayılacak. Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenecek.