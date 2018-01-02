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    e-okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) giriş – Not görüntüleme

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    e-okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) son günlerin en çok ziyaret edilen online sistemi oldu. Hem ilk yarı yılı tamamlamaya hazırlanan öğrenciler hem de veliler, e-okul girişi yaparak devamsızlık, yazılı ve sözlü notu gibi bilgileri inceliyor. Peki E Okul VBS girişi nasıl yapılır, sisteme giriş için gerekli bilgiler neler?

    Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında hayata geçirilen e- okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), öğrencilere ve velilere pek çok konuda kolaylık sağlıyor. Özellikle çalışan ebeveynler, her yerden kolaylıkla giriş yapabildikleri e- okul VBS ile pek çok bilgiye kısa sürede ulaşabiliyor.  Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

    e-okul not görüntüleme

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
    Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

    ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir. Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

    85,00-100 Pekiyi
    70,00-84,99 İyi
    60,00-69,99 Orta
    50,00-59,99 Geçer
    0-49,99 Geçmez 

    Etiketler: e-okul VBS , e okul
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