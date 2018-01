E Okul VBS kapandı mı? Not görüntüleme giriş ekranı

E Okul VBS not görüntüleme ekranı öğrencilerin yakın markajında yer almaya devam ediyor. Takdir teşekkür hesaplama işlemi için önemli bir mevhum olan E Okul sınav sonuçları ekranı, öğrencilerin ilgi alanında yer almaya devam ediyor. Peki, zaman zaman gündem konusu olan ve öğrencilerin merakla sorguladığı E Okul VBS kapandı mı? İşte, öğrencilerin merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler



E OKUL VBS EKRANI KAPANDI MI? NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not kontrollerini sağlamak isteyen öğrenciler, buradan alacağı not bilgisine göre öğretmenlerinden yeterli kanaat notu istemek için harekete geçecek. E-Okul öğretmen girişi aracılığıyla öğrencilerin not girişini gerçekleştiren öğretmenler, tüm notları girip onayladıktan sonra sistem kapanacak ve notlara tekrar müdahale edilemeyecek.



Bu nedenle öğretmenlerin E Okul ekranının kapanacağı tarih, her öğretmenin yazılı sınavı okuyup sisteme girileceği güne göre değişkenlik gösterecektir.



Diğer taraftan, okulların kapanmasına çok kısa bir süre kala yoğunluk nedeniyle E-Okul ekranına giriş yapma konusunda sıkıntı yaşanabilmekte, bu sebeple öğrenciler E-Okul VBS'nin kapandığı düşünebilmektedir. Bu konunun en sağlıklı çözümü ise E-Okul VBS'nin mobil uygulamasını kullanmak olacaktır.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Karne notu ve not ortalaması görüntüleme ekranı, karneler dağıtılmadan önce öğrenciler tarafından kontrol edilebilecek.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.