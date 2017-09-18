E Okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB E Okul girişi

E Okul VBS ekranı çocuklarının eğimini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Devamsızlık, not ve ders programı bilgilerinin yer aldığı E Okul VBS ekranı, eğitim öğretimle ilgili birçok bilgiye de erişim imkanı sağlayacak. İşte, E Okul VBS ekranı hakkında detaylıb bilgiler

E-OKUL SİSTEMİ'NE NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ÖĞRENİLEBİLİYOR

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

İLK HAFTA YERLEŞTİRME İÇİN ZİYARET EDİLECEK

2017-2018 öğretim yılı ilkokul - ortaokul kurumları için; adresi okul kayıt bölgesi içerisinde olan öğrenciler veya mazeret grubundaki nakil müracaatı ile alınan öğrencilerin dışında, kalan boş kontenjanlara kura yöntemi nakil yerleştirmeleri yapılacaktır. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 12 nci maddesine göre derslerin başladığı ilk hafta içerisinde devam edecek olan kura başvuru sonuçları, okul müdürlüğü tarafından ikinci haftanın ilk iş günü e-Okul sistemi üzerinden çekilecek kura ile belirlenecektir.