E-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, velilerin çocukları hakkında detaylı bilgi almasını sağlar. Sınav listesi, ders programı ve not bilgisini bünyesinde barından e-okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? İşte detaylar.

E-OKUL VBS GİRİŞİ

E-Okul girişi, e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. İki giriş seçeneği bulunur. Bunlar; Veli Bilgilendirme sistemi ve E-Okul Yönetim Bilgi sistemidir. E-Okul VBS ile veliler ve öğrenciler, öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. E-Okul Yönetim Bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul yönetimi tarafından kendilerine verilen şifre ile giriş yapabilir. Öğrencilerin notlarını sisteme yükleyebilirler.

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul sistemi ile ulaşılabilecek bilgiler şunlardır; devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav tarihleri, okunan kitaplar, yıl sonu başarı puanı, diploma puanı, nakil durumu, şube not ortalamaları ve öğrencilerin aldıkları belgelerdir. Veliler, şube not ortalaması ile öğrenci ders notunu karşılaştırarak öğrencinin sınıf içerisindeki genel durumunu öğrenebilirler.

Bu bilgiler dışında; pansiyon izin bilgileri, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon zaman çizelgesi ve pansiyon yemek menüsüne de ulaşılabilir.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul ile dönem sonlarında öğrenciler tarafından sürekli merak edilen takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama için öğrencinin yıl sonu başarı puanının bilinmesi gerekir. Yıl sonu başarı puanı, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmesi sonucunda görünür. Yıl sonu başarı puanı;

70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 - 100 puan aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır. Üç dönem boyunca sürekli takdir belgesi alan öğrencilere de üstün başarı belgesi verilir.