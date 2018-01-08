E Okul VBS giriş ekranı açılmayanlar için sorunsuz çözüm!

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi okulların kapanmasına 10 günden az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok ziyaret edilen sayfaları arasında yer alıyor. Öğretmenlerin not girişi, öğrenci ve velilerin ise not görüntüleme işlemi için giriş yaptığı E Okul'da, devamsızlık, karne ortalaması, performans notları gibi kısımlar da yer alacak. Peki, E Okul VBS giriş işlemini sorunsuzca yapabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, merak edilen konular

E-OKUL VBS ERİŞİMİ SORUNSUZCA NASIL SAĞLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş esnasında yaşanan sıkıntılar, öğrenci ve velilerin sisteme erişememesi ile sonuçlanmaktadır. Sistemin yoğunluğu nedeniyle dönem dönem erişim problemi yaşanan E-Okul VBS ekranına mobil uygulamalar ile kolayca giriş yapılabilmektedir.

Haberimizin aşağı bölümlerinde detaylı olarak bilgilendirmesini yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul mobil uygulamasını akıllı telefonunuza kurarak, sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.

Önemli Not: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi uygulamanın haricinde geliştirilen uygulamalar, hem telefonunuza zarar verebilir hem de kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle sonuçlanabilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

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E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Karne notu ve not ortalaması görüntüleme ekranı, karneler dağıtılmadan önce öğrenciler tarafından kontrol edilebilecek.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.