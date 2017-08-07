E- okul üzerinden TEOG tercih sonucu sorgulama

Okulların tatil olması ardından daha nadir kullanılan E- okul sistemi bugün TEOG tercih sonuçlarının açıklanması nedeniyle kilitlendi. Ortaöğretim 8. sınıf öğrencileri TEOG tercih sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden ve e-okul girişi yaparak ulaşılabilecek.

TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

E-OKUL TEOG SONUCU SORGULA

TEOG TAKVİMİ

14-18 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının Açıklanması

21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının Açıklanması

28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması