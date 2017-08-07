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    E- okul üzerinden TEOG tercih sonucu sorgulama

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 22:09Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 22:09

    TEOG 2017 tercih sonuçları bu yılın sınav takviminde belirtilen tarihten önce açıklandı. e-okul günün en çok ziyaret edilen sitesi oldu. TEOG tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan e-okul sistemine erişim sağlamaya çalışıyor. Peki TEOG tercih sonucu e- okul üzerinden nasıl sorgulanır?

    Okulların tatil olması ardından daha nadir kullanılan E- okul sistemi bugün TEOG tercih sonuçlarının açıklanması nedeniyle kilitlendi. Ortaöğretim 8. sınıf öğrencileri TEOG tercih sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden ve e-okul girişi yaparak ulaşılabilecek.

    TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    E-OKUL TEOG SONUCU SORGULA

    TEOG TAKVİMİ

    14-18 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    21 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının Açıklanması
    21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının Açıklanması
    28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

     

    Etiketler: TEOG , teog tercih sonuçları , e- okul , meb
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