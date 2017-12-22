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    E- okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) sınav sonuç görüntüleme

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci, öğretmen ve velilere kolaylık sağlaması amacı ile hayata geçirilen E- okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), karne gününün yaklaşmasıyla birlikte daha fazla kullanılır oldu. Yazılı sınav sözlü sonuçları ve devamsızlık bilgileri için kullanılan E- okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), kötü sürprizlerin de önüne geçilmesini sağlıyor. Peki E- okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) başka hangi avantajları sağlıyor?

    Sömestr tatili içim gün sayan öğrenciler, e- okul sistemini sık sık ziyaret etmeye başladı. E-okul veli bilgilendirme sistemiyle veliler de çocuklarının bilgilerini okula gitmek zorunda kalmadan kolaylıkla takip edebiliyor. Online bir uygulama olan e-okul sistemi hem öğrenciler ve öğretmenler hem de veliler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Devamsızlık bilgisi, alınan dersler, derslere giren öğretmen bilgileri gibi pek çok bilgi içerisinde barındıran E-Okul VBS üzerinden notlar takip edilebiliyor. Peki e-okul sistemi VBS sistemi nasıl kullanılır?

    E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

    E-Okul veli bilgilendirme sistemine ulaşmak için yapmanız gereken https://eokulyd.meb.gov.tr/ linkine tıklamak. Öğrenci T.C kimlik numarası ve okul numarası ile erişim sağlanan ‘veli bilgilendirme’ sayfası üzerinden öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir.

    E - OKUL MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

    E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e - okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.

    15 TATİL NE ZAMAN?

     Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı çalışma takvimine göre, okullar 15 tatile 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte girecek ve öğrenciler birinci kanaat dönemini tamamlamış olacak. Yarıyıl tatilinin biteceği ve ikinci kanaat döneminin başlayacağı tarih ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü.

     

    Etiketler: E- okul VBS , E okul veli bilgilendirme
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