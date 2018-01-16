E Okul üzerinden takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? EBA ortalama hesaplama robotu

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takdir teşekkür hesaplama işlemi gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, okulların kapanmasına çok kısa bir süre kala bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğini öğrenmek istiyor. Yazılı ve sözlü sınavdan alacakları puanları hesaplayarak, son bir ümit olarak öğretmenlerinden not ricasında bulunacak olan öğrenciler, başarı belgesi almanın hesabını yapacak. Peki, E Okul VBS ekranı ile takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl gerçekleştirilecek?

Takdir teşekkür hesaplama işlemi ise EBA üzerinden yayınlanan program ile kolayca gerçekleştirilebilecek. İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve takdir teşekkür hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgiler

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş işlemi için öncelikle öğrencinin bazı bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ bölümünde yer Veli Bilgilendirme Sistemi alanında öğrenci TC Kimlik Numarası ve okul numarasını yazarak girişe tıklayın.

Bu aşamayı geçtikten sonra karşınıza gelecek olan 'Öğrencinin doğum ayı, nüfusa kayıtlı olduğu il' gibi soruları cevaplamalı ve son olarak öğrencinin fotoğrafını seçerek tamam butonuna tıklayın.

An itibariyle giriş yapmış olduğunuz E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, solda yer alan devamsızlık bilgisi, not bilgisi gibi alanları kolayca görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ortalama hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra elde edilen ortalamaya göre kontrol edilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, EBA üzerinden yayımlanan hesaplama robotu ile kolayca öğrenilebilecek.

Öncelikle aşağıda yer alan linke tıklayarak ortalama hesaplama robotunu indirmek üzere siteye girin.

Bu işlemin ardından açılan sayfada yer alan indir butonuna tıklayıp, dökümanı indire basın.

Ortalama hesaplama robotu, Excel dosyası olarak bilgisayarınıza inmiş olacak.

İndirilen robotu açtıktan sonra sizden istenen yazılı ve sözlü puanlarınızı girerek, ortalamanızı öğrenebilirsiniz.

ORTALAMA HESAPLAMA ROBOTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Buradan elde edeceğiniz ortalama bilgisiyle, aşağıdaki tablodan hangi başarı belgesini alabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.