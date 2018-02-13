e -Okul öğretmen girişi nasıl yapılır? e-Okul giriş ekranı

E-Okul öğretmen ve yönetim giriş ekranı, sömestr tatilinin bitmesiyle rağbet görmeye başladı. Dönemin başlangıcında ihtiyaç duyulan işlemlerin gerçekleştirileceği e-Okul giriş ekranı, yönetim kadrosu ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki e-okul sistemine öğretmen ve öğrenciler nasıl girebilir? İşte, yüz binlerce MEB personelin ziyaret edeceği e-Okul giriş sistemi hakkında merak edilen bazı detaylar.

Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul sisteminde veliler çocuklarının Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, gibi bilgileri sistemden kolay bir şekilde takip edebiliyor.

Yönetim sisteminde ise okul yöneticileri, MEB'in ihtiyaç duyduğu bilgileri sisteme girecek ve okulları adına gerekli işlemleri sistem aracılığıyla yapabilecek.

Sistemde e-okul öğretmen girişi de mevcuttur. Sistemdeki öğretmen girişi uygulaması sayesinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak birçok işlemi yapabilmesi mümkündür. Öğretmenler için bu sistem ise koordinasyonu sağlamak için önem arz edecek.

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