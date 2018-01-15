E Okul öğrenci girişi ile karne sonuçları görüntülenebilecek mi?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) karne sonuçları görüntüleme işlemi için merakla araştırılmaya devam ediliyor. Takdir ve teşekkür gibi başarı belgesi alabilmek için ihtiyaçları olan puanları, okulun son günleri öğretmenlerinden rica edecek olan vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, E Okul VBS giriş işlemi nasıl yapılacak? İşte, karne notu görüntüleme ile takdir teşekkür hesaplama işlemi hakkında bazı bilgiler

E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Karne notu ve not ortalaması görüntüleme ekranı, karneler dağıtılmadan önce öğrenciler tarafından kontrol edilebilecek.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

ÖĞRETMENLERE BASKIYA E-OKUL AYARI

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu’nun 2010’dan beri 10 şehirde yaklaşık 500 öğretmenle yaptığı araştırma, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre öğretmenler, WhatsApp gruplarında ‘velilerin zorbalığı’na maruz kalabiliyor. Öğretmenler WhatsApp üzerinden velilerden ‘yağan’ mesajlardan bunalınca, duruma bakanlık el koydu. Veliler için e-okul sistemi üzerinden her türlü bilgiyi alabilecekleri yeni bir sistem kuruldu, öğretmenler aşırı mesaj trafiğinden kurtarıldı.

Araştırmada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Dijital çağ öğrenme kültürü öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sağladığı faydalar yanında zarar da getirebiliyor; öğretmenlerin iş ve özel yaşam dengelerini alt üst edebiliyor. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin dengeyi sağlayamadığı durumlarda öğretmen çok yönlü zarar görebiliyor.

Veliler arası iletişim amaçlı kurulan ‘WhatsApp’ grupları, öğretmeni zor duruma sokan, zaman zaman ‘veli zorbalığı’yla sonuçlanan durumlara bile yol açabiliyor. Günün yorgunluğuyla evine gelen öğretmen, geç vakitte bir veli tarafından gelen mesajla mesaisine akşam da devam ediyor. Evi, ailesi ve özel işlerinden ödün vermekle kalmayıp aynı zamanda açıklama yapmak ve veliler arası uyumu sağlama mücadelesine girebiliyor.”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin, veli ve öğrencilerle haberleşmesi için e-okul sistemi üzerinden yeni bir uygulama başlattı.

Öğretmen, bu sistemde kendi öğrenci ve velilerinin görebileceği duyuru ve hatırlatmaları yapabilecek. MEB, cep telefonlarındaki bilgilendirme mesajları nedeniyle öğretmenlerden gelen şikâyetleri e-okul sistemi üzerinden çözdü.

Öğretmenler, duyurularını yayınlayabilmek için öncelikle e-okul sistemine girecek. Daha sonra sistem üzerinden açılan ekrandan ‘Kurum İşlemleri-Bilgi Giriş İşlemleri-Öğrenci Duyuru İşlemleri’ bölümleri sırasıyla tercih edilecek. Öğretmen, sol üst köşedeki ‘+’ işaretine tıklayarak ‘duyuru/hatırlatma’ girişi yapabilecek. Bu duyurular, e-okulda öğrenciler ve veliler tarafından okunabilecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

ONUR BELGESİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;



a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,



b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,



c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,



ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,



d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,



e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,



f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,



g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,



ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.



Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.



Ödül takdir edilirken öğrencinin;



a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,



b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,



c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığıgibi hususlar göz önünde bulundurulur.



Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.



Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.