e-Okul giriş işlemi nasıl yapılıyor? VBS e-okul işlemleri

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi okulların kapanmasına yaklaşık 1 hafta kalması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer aldı. E Okul VBS ile lise ortalama hesaplama işlemi merak konusu oldu. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? İşte, öğrenciler ve velilerin sıkça ziyaret ettiği E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve detaylı bilgiler

Sömestr tatili için sayılı gün kaldı, E- okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ziyaretleri yoğunlaştı. Kısa bir süre sonra ödevlerle ve sınavlarla geçen zorlu bir dönemi daha geride bırakacak olan öğrenciler, E- okul VBS not girişi kapanmadan önce yazılı ve sözlü notlarını kontrol ediyor. Peki E- okul VBS yazılı ve sözlü not girişi ne zaman kapanacak?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Sömestr tatili için gün sayan öğrenciler ve veliler, bir yandan son sınavlarını tamamlarken; bir yandan da E-okul VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar yapıyor. Kanaat notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler, sık sık E-okul not sistemi üzerinden sözlü ve yazılı notlarındaki yeni güncellemeleri kontrol ediyor. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor.

E- okul VBS girişi yapabilmek için T.C kimlik no ve okul numara bilgisi yeterli, hem öğrenciler hem de veliler, bu bilgileri kullanarak online sisteme erişim sağlayabiliyor. "Not Bilgisi" bölümünde öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E- OKUL VBS’DE YER ALAN BİLGİLER

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

Devamsızlık Bilgisi: Devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin toplam kaç gün gitmediğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Raporlu gün sayısının da belirtildiği bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

30 günü aşanlar 'başarısız' sayılacak

Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.

Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açıköğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.

5 defa geç kalma 'yarım gün devamsızlık' demek

Yönetmelikte, öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmelerini önlemek amacıyla da değişikliğe gidildi. Geç gelme, birinci ders saati için belirlenen süreyle sınırlanacak. Her 5 defa geç kalma, yarım gün devamsızlık olarak yazılacak. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler ise devamsızlıktan sayılacak. Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenecek.

HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.