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    E Okul giriş işlemi nasıl yapılıyor? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme:

    E Okul giriş işlemi aracılığıyla ders notları ve devamsızlık bilgisi kolaylıkla öğrenilebilecek. Öğrenciler kadar velilerin de rağbet gösterdiği konular arasında yer alan E Okul giriş işlemi, ders notlarını ve devamsızlık bilgilerini sorgulamak için imkan sağlıyor. İşte, E Okul veli bilgilendirme sistemi giriş işlemi hakkında detaylı bilgiler

    E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler ve velilerin bu eğitim öğretim döneminde de uğrak noktası olacak. Haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi, ders notları gibi bilgilerin görüntülendiği E Okul veli bilgilendirme sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla görüntülenebiliyor. Peki, E Okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır? İşte, detaylar

    E-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILABİLİR?

    Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

    E-OKUL GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ÖĞRENİLEBİLİYOR

    Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

    İLK HAFTA YERLEŞTİRME İÇİN ZİYARET EDİLDİ

    2017-2018 öğretim yılı ilkokul - ortaokul kurumları için; adresi okul kayıt bölgesi içerisinde olan öğrenciler veya mazeret grubundaki nakil müracaatı ile alınan öğrencilerin dışında, kalan boş kontenjanlara kura yöntemi nakil yerleştirmeleri yapılacaktır. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 12 nci maddesine göre derslerin başladığı ilk hafta içerisinde devam edecek olan kura başvuru sonuçları, okul müdürlüğü tarafından ikinci haftanın ilk iş günü e-Okul sistemi üzerinden çekilecek kura ile belirlenecektir. 

    Etiketler: e okul vbs , e okul vbs sistemi
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