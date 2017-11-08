E-Okul giriş işlemi nasıl yapılır? 15 tatil ne zaman?

E-Okul giriş işlemi aracılığıyla ders notları ve devamsızlık bilgisi kolaylıkla öğrenilebilecek. Öğrenciler kadar velilerin de rağbet gösterdiği konular arasında yer alan E-Okul giriş işlemi, ders notlarını ve devamsızlık bilgilerini sorgulamak için imkan sağlıyor.

E-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILABİLİR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

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UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ÖĞRENİLEBİLİYOR

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul sistemi ile ulaşılabilecek bilgiler şunlardır; devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav tarihleri, okunan kitaplar, yıl sonu başarı puanı, diploma puanı, nakil durumu, şube not ortalamaları ve öğrencilerin aldıkları belgelerdir. Veliler, şube not ortalaması ile öğrenci ders notunu karşılaştırarak öğrencinin sınıf içerisindeki genel durumunu öğrenebilirler.

Bu bilgiler dışında; pansiyon izin bilgileri, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon zaman çizelgesi ve pansiyon yemek menüsüne de ulaşılabilir.

15 TATİL (YARI YIL TATİLİ) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı 18 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarı yıl tatili, 22 Ocak - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem, 5 Şubat’ta başlayacak ve 8 Haziran’da da sona erecek.