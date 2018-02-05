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    E-Okul giriş ekranı öğretmen ve yönetim kadrosu tarafından rağbet görüyor

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:

    E-Okul öğretmen ve yönetim giriş ekranı, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıcında rağbet görmeye başladı. Dönemin başlangıcında ihtiyaç duyulan işlemlerin gerçekleştirileceği E-Okul giriş ekranı, yönetim kadrosu tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, yüz binlerce personelin ziyaret edeceği E-Okul giriş işlemi için merak edilen bazı detaylar

    E-Okul, yönetim ve öğretmen giriş ekranına ilaveten öğrenciler tarafından da araştırılan konu oldu. Bir takım işlemlerin gerçekleştirileceği E-Okuk giriş ekranı, 5 Şubat Pazartesi günü mesainin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Yönetimsel işlemlerin halledileceği E-Okul sisteminde öğrenciler ise ders programı gibi detayları araştıran taraf oldu. İşte, E-Okul öğrenci, öğretmen ve yönetim giriş ekranı hakkında bazı detaylar

    E-OKUL GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul giriş ekranı, ders programının öğrenilmesine olanak sağlayacak. Öğrencilerin kolayca görüntüleyebileceği ekranda, derslere girecek olan öğretmenler de görülebilecek.

    Yönetim sisteminde ise okul yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu bilgileri sisteme girecek ve okulları adına bazı işlemler gerçekleştirecek.

    Öğretmenler için bu sistem ise koordinasyonu sağlamak için önem arz edecek.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

    Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

    MOBİL E-OKUL'U ANDROİD TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

    Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

    Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

    Etiketler: meb , öğrenci ekranı
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