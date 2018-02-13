E-Müfredat MEBBİS zümre modülü nasıl kullanılır? İşte E Müfredat kılavuzu

E-Müfredat zümre oluşturma modülü, son günlerde öğretmenler tarafından araştırılan konu oldu. Kısa süre önce erişim problemi yaşanan E-Müfredat ile ilgili kılavuz yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, modüllere ulaşmakta problem yaşan öğretmenlere kolaylık sağladı. Peki, E-Müfredat zümre oluşturma işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, yüz binlerce öğretmenin araştırdığı zümre oluşturma işlemi ve E-Müfredat kılavuzu hakkında bazı detaylar

E-MÜFREDAT MEBBİS İLE NASIL KULLANILIYOR?

MEB personeli olanlar http://e-mufredat.meb.gov.tr adresine girdiğinde “M.E.B. Personel Girişi” başlığı altında bulunan “MEBBİS bilgilerinizle giriş yapmak için tıklayınız.” düğmesine basarak sisteme girmelidirler. Bu düğmeye basıldığında aşağıdaki gibi MEBBİS kullanıcı girişi ekranı çıkacaktır.

Gelen ekran üzerindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir;

Güvenlik Kodu Giriniz : MEBBİS tarafından üretilen 4 basamaklı ve ekranın üst kısmında görülen bir koddur. Bu kod bu alana yazılır.

Kullanıcı Adını Giriniz : İlgili personelin T.C. Kimlik numarasıdır.

Şifrenizi Giriniz : MEBBİS yöneticisi tarafından kullanıcıya verilmiş şifredir.

MEBBİS şifrenizi “https://mebbis.meb.gov.tr” adresine girerek “Şifremi Unuttum” bölümünden öğrenebilirsiniz veya MEBBİS sistemine girerek değiştirebilirsiniz. Ya da E-Müfredat sisteminde “Şifremi Unuttum” sayfasına girerek “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak ta işlemlerinizi yapabilirsiniz. Özel okul çalışanları “Kullanıcı Adını Giriniz” bölümüne T.C. Kimlik numaralarını, “Şifrenizi Giriniz” bölümüne e-Okul şifrelerini gireceklerdir.

Bu işlemlerden sonra aşağıdaki ana sayfaya ulaşılır. Burada yapılması gereken “Yıllık Plan” yazan düğmeye basarak veya sol taraftaki menüden “Yıllık Plan” seçeneğini işaretleyerek sisteme giriş sağlanmasıdır.

ZÜMRE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

“Yönetimsel İşlemler” altındaki “Eğitim Kurumu İşlemleri” menüsü altına bulunan “Kurul Tanımlama” ekranı, eğitim kurumları tarafından yapılacak olan kurulların/zümrelerin tanımlandığı bölümdür. Bu ekrana sadece yetkili yöneticiler, okul kurul/zümre başkanları kendi kurumları bazında giriş yapabilmektedir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin kurul/zümre tanımlamaları, benzer şekilde ilçe için “İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından, il için ise “İl M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından yapılabilir. Diğer tanımlama işlemleri aynıdır.

Bu ekrana girdiğinizde geçerli dönem otomatik olarak ekrana gelecektir. İş takvimi seçili olmadan herhangi bir işlem yapılamaz. “Kurul Tanımlama” ekranına girmeniz gerekiyor ise ve girme yetkiniz yok ise, bu ekrana giriş yetkinizi eğitim kurumu müdürlüğü “Eğitim Kurumu Zümre Başkanları” isimli ekranı kullanarak verebilecektir. Daha önceki yıllara ait iş takvimleri seçilerek önceki dönem işlemlerine de ulaşabilirsiniz.

Bu ekranda “Yapılacak İşlemler” başlığı altında yer alan “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek tüm kurul/zümre tanımlama işlemleri tamamlandıktan sonra kurul/zümre bilgilerinin katılımcılara ön bilgi olarak ulaşmasını sağlamak içindir. Kurul/Zümre yeri, tarihi, açıklaması belirlendikten, gündem oluşturulduktan, katılımcılar ve kurul/zümre başkanı kaydedildikten sonra bu seneği işaretlemek sureti ile “Yeni Kayıt” veya “Kayıt Güncelle” düğmelerinden birine basılınca, tüm kurula/zümreye katılacak personele kurul bilgisi kısa ileti (SMS) ve e-posta olarak otomatik olarak gidecektir. Bu işlemi yaparken aşağıdaki ileti ile karşılaşabilirsiniz;

“Dikkat : Sayfaya erişim yetkiniz bulunmaktadır. Fakat kurul/zümre/komisyon başkanı veya okul yöneticisi olarak yetkiniz bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu sayfadaki bilgilerde değişiklik yapamazsınız. Değişiklik yapmak veya yeni bir kayıt oluşturmak istiyorsanız lütfen, okul yönetimi ile görüşüp "Okul Zümre Başkanları" ekranından yetkilerinizi güncelletiniz.”



Eğer bu ileti gelir ise Okul Müdürüne size kurul/zümre başkanı yetkisi vermesi gerektiğini iletmelisiz. Okul müdürü iseniz kendinize kurul/zümre başkanı yetkisi vermeniz gerekir. Aksi takdirde bu ekrana girebilir fakat yeni bir kurul oluşturamazsınız.

Kısa ileti (SMS) ve e-posta bilgilerinin katılımcılara ulaşabilmesi için MEBBİS sisteminde katılımcıların e-posta ve GSM bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlı olması gerekir. Bu bilgiler MEBBİS sisteminde eksik veya güncel değil ise bu kişiler ancak e-Müfredat portaline girdiklerinde oluşturulan kurulu görebilirler. Kullanıcılar kendi GSM ve e-posta bilgisini MEBBİS sistemi üzerinden değiştirebilir veya girebilir.

“İş takvimi ve açıklamalarını görmek istiyorum.” seçeneği işaretlenirse Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından girilen iş takvimine ait açıklamalar görüntülenecektir. İşaretleme kaldırıldığında ise açıklama bölümü gizlenmektedir. Bu sayede iş takvimi her zaman görülebilir durumdadır.

YILLIK PLAN MODÜLÜ NASIL KULLANILIYOR?

“Yıllık Plan” modülüne girdiğinizde sol bölümde diğer modüllerde olduğu gibi bazı menüler yer almaktadır. Burada “Yönetimsel İşlemler” menüsünün altında “Bakanlık İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Bakanlık İş Takvimi” bölümü sadece Bakanlık ilgili birimini ilgilendiren bir bölümdür. Bu bölümde şu an için (2014 yılından beri) Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yıllık çalışma takvimi bilgileri girişi yapılabilmektedir.

Ayrıca ”İl M.E.M İşlemleri” menüsü altında “M.E.M. İş Takvimi” bulunur. Bu ekran ise sadece İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından iş takvimine ait ile ait bilgilerin girileceği bölümdür.