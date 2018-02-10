E-lon bi-zi u-za-ya gö-tür!

Güney Afrikalı elektromekanik mühendisi, denizci ve pilot bir babayla model ve diyetisyen bir annenin oğlu.

Okul yıllarında sürekli şiddete maruz kalıyordu. O kadar ki bir defasında yediği dayak yüzünden burnu kırıldı.

Adam olacak çocuk işte… Daha 12 yaşındayken bir bilgisayar oyunu yazdı; ismi ‘Blaster’ olan ve bir uzay gemisinde geçen bu oyundan 500 dolar kazandı.

Güney Afrika’dan kalkıp Kanada’ya yerleştiğinde epey parasızlık çekti. Günde 1 dolar harcayarak yaşıyordu.

Çocukları için ‘Ad Astra’ (Latince sözcük ‘yıldızlara’ anlamına geliyor) adını verdiği özel bir okul kurdu. Bu okulda, Musk’ın bizzat kendisinin de ders verdiği söyleniyor.

2008’deki ilk başarılı roket denemesinden önce işleri pek de iyi gitmiyordu. Bütün şirketleri batmak üzereydi. Elinde kalan birkaç kuruşu da (35 milyon dolar!) elektrikli otomobil Tesla’ya yatırdı.

Dünyanın en havalı CV’si

Geleceğin dünyasına dair ne varsa Elon Musk’ın CV’sinde yazıyor. Uzay teknolojisi şirketi SpaceX’i kuran, hatta bazı roketlerin tasarımını yapan o. Elektrikli arabaları, Tesla Motors’ta o üretiyor; SolarCity’de yenilenebilir enerji, OpenAI’da yapay zekâ üstüne o çalışıyor. Avustralya’da dünyanın en büyük lityum pilini o yaptı. Altyapı şirketi ‘Boring Company’ ile trafikten kurtulmak için yeraltına tünel kazmayı hedefliyor. Kariyerinin ilk yıllarında kurduğu PayPal’daysa internet

alışverişinde ödeme meselesine bir çözüm getirmişti.

41

Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre, 20.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 41’inci adamı. Geçen seneden beri serveti yüzde 73 arttı.

Çare Mars

Musk’ın nihai hedefi insanlığı Dünya’dan çıkarmayı başarmak. Bu gezegene kısılıp kalırsak, sonumuzun geleceğine inanıyor. Hedefi Mars. Hatta geçen hafta yörüngeye otomobil yerleştiren Space X’i Mars’a fare gönderme fikrinden yola çıkarak kurdu. İnsanlık bilincinin evrene daha çok yayılmasının gerektiğini ve bu uğurda kendimize yeni evler bulmamız gerektiğini düşünüyor. Tahminlerine göre birçok insan bu hayali gerçekleştirmek için ölecek. Kendisi de Mars yolunda ölmeyi göze almış ama “En azından çarpma sırasında değil sonrasında öleyim” diyor. Mars için iyimser bir takvimi var: 2022’de ilk kargo gemilerini kızıl gezegene indirmeyi planlıyor. Bu arada, daha yaşanılabilir bir Mars için gezegeni ‘nükleer füzyonla’ ısıtmayı, yani Mars’ın iki kutbunu nükleer silahla vurmayı da öneriyor.

Ankara-Sofya 1 saat

Musk’ın bir hayali de ‘Hyperloop’ adını verdiği ve üzerindeki çalışmaların giderek ciddiye bindiği bu hızlı tünel projesi. Hyperloop’un kendi sitesi, muhtemel rotalardan biri olarak Ankara-Sofya arasını ‘1 saat 2 dakika’ diye gösteriyor. Geçen sene Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen, Anıtkabir’i de ziyaret eden Musk’ın sebebi ziyareti bu olabilir mi?

Musk’ın galaksi rehberi kim?

Hayatını değiştiren kitap olarak Douglas Adams’ın kült romanı ‘Otostopçunun Galaksi Rehberi’ni gösteriyor. Uzaya gönderdiği Tesla Roadster’ın torpido gözünde kitabın bir kopyası da bulunuyordu. Etkilendiği bir diğer isimse bilimkurgu yazarı Isaac Asimov.

Bu adam evsiz mi!

Arkadaşları da kendine göre: En sıkı ilişkisi Google’ın kurucusu Larry Page ile. Charles Bronson’la partiliyor; Mark Zuckerberg’le alışverişe çıkıyor. Ama Page, Musk’tan biraz yaka silkmiş: “Komik ama Musk sanırım evsiz. Arada bir e-mail atıp ‘Kalacak yerim yok, bu gece sana gelebilir miyim’ diye soruyor. Ev anahtarını henüz ona vermedim!”

Beynimize bilgisayar mı yerleştirecek?

Musk’ın diğer şirketleri kadar popüler olmasa da çok enteresan bir iş yapan Neuralink isimli bir şirketi daha var. Neuralink’in amacı insanların beynine bilgisayar yerleştirmek. Musk, bu sayede insanların yapay zekâ tehlikesiyle başa çıkabileceğini düşünüyor.

Iron Man’e ilham verdi

Robert Downey Jr, ‘Iron Man’ serisindeki Tony Stark karakteri için ondan ilham aldı. Stark’ın gerçek hayatta nasıl birine benzeyeceğini görmek için Musk’la görüşen Downey Jr, ondan o kadar etkilendi ki ikinci filmde Elon Musk da küçük bir rol aldı.

Hayatı Twitter’da

Yeni tür milyarderlerden biri o. Kapıları topluma açık, kendini sakınmıyor, şeffaf… Hayatını Twitter’da yaşıyor. Ameliyata mı girdi? Öncesi/sonrası anında sosyal medyada. Boşanma duruşmasına mı girdi? Çıktı mı? Sonuç mu? Açın bakın hepsi kişisel hesabında...

Yapay zekâ sevmiyor

Son yıllarda en hassas olduğu konu ‘yapay zekâ’. Bulduğu her fırsatta, “Yapay zekâ, 3. Dünya Savaşı’nı çıkarabilir, insanlığın sonunu getirebilir” diyerek dünya liderlerini ve bilim insanlarını uyarıyor. Üç sene önce kurduğu OpenAI bu yönde çalışıyor.

10 milyon dolar

Twitter’da vampirlerin hakkından geleceğini söylediği ve parti eğlencesi olarak pazarladığı 500 dolarlık alev silahını birkaç saat içinde sattı; 10 milyon dolar

ciro yaptı. Bireysel silahlanma konusunda eksi puan!

Yüzde 90 mühendis, yüzde 10 playboy

“Yüzde 90’ım mühendis, yüzde 10’um playboy” diyor. “Zamanlama hatası” diyerek henüz ayrıldığı sevgilisi oyuncu Amber Heard ile daha önce de ayrılmıştı. Yine oyuncu olan ikinci karısı Talulah Riley ile de iki defa evlenmişti. Eski karısı Justine Wilson’dan önce ikiz, sonra üçüz olmak üzere beş çocuğu var. Kanada’daki üniversite yıllarında tanıştığı, fantezi romanları yazarı karısıyla sekiz yıl evli kaldıktan sonra epey gürültü çıkaran bir dava sonucu boşandı.

James Bond’un arabası onda

Bir açık artırmada tam 866 bin dolar verip, çocukluk hayallerini süsleyen bir James Bond arabasına sahip oldu. 1977 tarihli ‘Beni Seven Casus’ta kullanılan araba, filmde tek bir tuş marifetiyle bir denizaltıya dönüşüyordu. Musk’ın şimdiki hedeflerinden biri, bunu gerçek kılmak.

10

Zararlı alışkanlıkları da mevcut: Hayatının bir döneminde günde 10 diyet kola tükettiğini söylüyor.

6

Günde altı saat uyuyor. Başarısının sırrı olarak ‘sık duş almayı’ gösteriyor. Hızlı ve efektif öğrenme yolları üzerine çok düşünüyor.



“Uçan araba konusunda çok düşündüm Belki sırf eğlence olsun diye bile yapabiliriz. Zor olanı yapması değil, onu nasıl süper güvenli ve sessiz kılabiliriz? Beni düşündüren bu.”