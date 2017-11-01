E-KPSS’nin geçerlilik süresi arttı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere de değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin Bakanlar Kurulu’na kapsamlı bir sunum yaptığını, bununla ilgili çeşitli kararlar alındığını belirten Yıldırım, engellilere yeni yılda bir de müjde vermek istediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki sene 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca engellilere yönelik düzenlenen E-KPSS'nin geçerlilik süresini de 2 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Onları bir daha zahmete sokmadan ellerindeki puanla bu yerleştirmeyi yapacağız" diye konuştu.