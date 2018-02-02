E KPSS sonuçları ve engelli kura kayıtları geçerlilik süresi uzatıldı

Engelli vatandaşlarımız ile engelli sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen talepler çerçevesinde, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” de 25/1/2018 tarihli ve 2018/11227 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile;

-Engelli vatandaşlarımızın memur kadrolarına engelli memur statüsünde yerleştirilmelerinde kullanılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarının geçerlilik süreleri iki yıldan dört yıla çıkarılmış,



-EKPSS’nin geçerli olduğu dört yıllık süre içerisinde yapılan birden fazla EKPSS’ye giren adayların gerçekleştirilecek engelli memur alımlarında en yüksek EKPSS puanını kullanabilmelerine imkân sağlanmış,

-2016 yılında EKPSS’ye giren veya kura kaydı yaptıran adayların EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli sayılmıştır.

Bu düzenleme neticesinde EKPSS ile Kura kayıt başvuruları 2012, 2014, 2016 yıllarında olduğu gibi her iki yılda bir yapılmaya devam edecek, adaylar istekleri doğrultusunda iki yılda bir yapılacak EKPSS ile kura kayıtlarına başvurabileceklerdir. İki farklı dönemde EKPSS’ye (örneğin 2016 ve 2018) girmeyi tercih eden adaylar, bu puanlarının (2016 EKPSS- 2018 EKPSS) geçerliliğinin devam ettiği dönem içerisinde yapılacak engelli alımlarında en yüksek EKPSS puanını kullanabileceklerdir.