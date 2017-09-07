e-kayıt yapamayan yeni üniversitelilere YÖK’ten müjde

YÖK’ten yapılan açıklamada, 2017-ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet’ten kaydını tamamlayamayan öğrencilerin durumunun 6 Eylül’de yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldüğü belirtildi. Alınan kararla öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılmış olarak kabul edileceği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“2017 ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet’e girip kaydını tamamlamayan öğrencilere yapılacak işlemin belirlenmesi konusu 6 Eylül 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi ve 24 Ağustos 2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’na verilen yetkiye dayanarak, adayların kayıt işlemlerinin yapılmış olarak kabul edilmesi uygun görüldü.”