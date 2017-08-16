'E-Devlet'ten başvuru kararları hızlandıracak'

Konuyla ilgili olarak DHA'ya bir açıklama yapan Ağaoğlu, tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle tüketicilerin e-Devlet kapısı üzerinden hakem heyetlerine başvuruda bulunabileceklerini, bu sayede hakem heyetlerindeki dosya yoğunluğunu azalacağını ve uyuşmazlıkların daha çabuk karara bağlanacağını vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" 11 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Ağaoğlu,

daha önce tüketici hakem heyetlerine şahsen, avukat aracılığıyla veya posta yoluyla başvuruların yapıldığını anmsatan Ağaoğlu, yeni düzenlemeyle tüketicilerin artık elektronik ortamda e-Devlet kapısındaki Tüketici Bilgi Sisteminden (TÜBİS) başvurularını gerçekleştirilebileceğini aktardı.

SIRAYA GİRME DERDİ ORTADAN KALKTI

Ağaoğlu, haksızlıklar nedeniyle mağdur olan tüketicilerin başvuru yöntemini bilmediği için birkaç defa tüketici hakem heyetine gitmek ve sıraya girmek zorunda kaldıklarına değinerek, "Artık bu sorunlar tamamen ortadan kalktı" dedi ve ekledi:

"Çünkü, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemine (TÜBİS) giren tüketici, adım adım ne yapacağını görecek ve hiçbir külfete katlanmadan cep telefonundan veya bilgisayarından şikayetini ikametinin bağlı bulunduğu tüketici hakem heyetine yapabilecek. İnternet ortamında müracaat ederken şikayete konu olan belgelerin ve eklerin de sisteme yüklenebilmesi mümkün."

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru için bakanlığın internet sayfasındaki formun doldurulması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekecek" dedi ve şöyle açıkladı:



BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANIYORDU

"Tüketiciler, belgelerin asıllarını 15 gün zarfında ilgili hakem heyetine aktardıkları takdirde hakem heyeti karşı tarafın savunmasını alıp dosyayı inceleyip bir karar verecektir. Verilecek olan bu karar mahkeme kararı hükmünde olduğundan taraflar bu karara uymak zorundadır. Kararı beğenmeyen taraf 15 gün içinde en yakın tüketici mahkemesine itirazda bulunabilir."

Ağaoğlu, eski düzenlemede 3 bin 610 liraya kadar olan ihtilaflarda ya tüketicinin ikametgahının veya satıcının bulunduğu yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğunun olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tatile veya okumak için başka ile giden tüketiciler başvurularını yapmakta sıkıntı yaşıyorlardı.

"Çünkü ya satıcının bulunduğu adresin ya da kendi ikametgahının bulunduğu il veya ilçe tüketici hakem heyetine gitmesi gerecekti.

"İnternet üzerinden başvuru yapılması imkanıyla bu zorluk da ortadan kalktı.

"Çalışanlar iş yerlerinden, cep telefonlarından, tatilde olanlar tatil yaptıkları yerlerden, seyahatte olanlar da bulundukları ilden şikayetlerini internet üzerinden bağlı bulundukları hakem heyetlerine aktarabilecekler.

"Sistemin UYAP ile uyumlu hale getirilip avukatların da işlem yapabilmesine imkan sağlanmasıyla Hakem Heyetlerine başvuru sürecinde büyük kolaylık sağlanmış olacaktır."

Ağaoğlu, ayrıca yeni düzenlemeye göre uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değerin başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrileceğini belirtti.

Tüketici hakem heyeti kararında, uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk lirası cinsinden belirtilmesinin zorunlu olacağını dile getiren Ağaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

HAKEM HEYETLERİNİN DE İŞİ RAHATLAR

"Yeni yönetmelikle tüketici hakem heyetlerinin işi biraz daha rahatlayacak.

"Çünkü üç ayda bir Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi gereken istatistiki raporlar, başvuruların artık internet ortamında yapılması dolayısıyla istatistiki veriler anında ortaya çıkacak.

"Bu külfet de hakem heyetlerinin üzerinden kalkacak ve hakem heyetleri dosyalarla ilgilenmeye daha fazla zaman ayırabilecekler.

"Yeni düzenleme iş yükünü hafifletecek. Başvuru dosyalarını bilgisayara girmek ve onları kategorize etmek için ayrıca zaman harcanıyordu.

"Hakem heyetlerindeki personel artık bu konuda mesai harcamak zorunda kalmayacak. Bu iş yükünden de kurtulduğu için dosyalarda birikme veya yığılma olmayacak.

Anlaşmazlıklar ve ihtilaflar daha çabuk karara bağlanacak." (Fotoğraflı) - İstanbul