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    E Devlet'te soyağacı sorgulama sayfası sistemi kilitledi.. Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:

    E Devlet'in dün hizmete soktuğu soyağacı sorgulama ekranı, gördüğü yoğun talep karşısında isteklere cevap veremez hale geldi. Bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi de kilitlendi. Vatandaşlar soyağacı sorgulama dışında yapmak istedikleri hizmetlere de erişemedi. Yoğunluk azalmayınca, E Devlet'te yer alan soyağacı sorgulama sayfası bakıma alınarak hizmetin şuan için durdurulduğu bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı

    E Devlet'ten yapılan kısa açıklama ile vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadı' ibaresi bilgi notu olarak ekrana düşüyor.

    E Devlette soyağacı sorgulama sayfası sistemi kilitledi.. Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu

    NE OLMUŞTU?

    Dün hizmete giren yeni uygulama sayesinde vatandaşlar artık internet ortamında soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Alt-üst soy sorgulama ekranından girilen bu yeni hizmete, sağ üst köşede bulunan belge oluştur linki tıklanarak 2 adımda soyağacı listesine ulaşılabiliyordu.

    Dün özellikle akşam saatlerinde meydana gelen yoğunluk E Devlet sitesinin tümüyle kilitlenmesine neden oldu. Soyağacı sorgulama dışındaki hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlarda büyük mağduriyet yaşadı. Durumu sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

    E Devlette soyağacı sorgulama sayfası sistemi kilitledi.. Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu

    Yoğunluk nedeniyle oldukça ağır ilerleyen sistem durma noktasına geldi. Bir çok vatandaş soyağacı sorgulama işlemi yapamadan sistem çöktü. Sıklıkla güncellenen turkiye.gov.tr adresi an itibari ile sorgulama işlemlerini gerçekleştiremiyor.

    Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece İlçe Nüfus Müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabilmesi mümkün hale geldi.

    SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

     

    E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt soy üst soy raporunun" Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmalar bugün tamamlanarak, e-Devlet hizmeti yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün kullanımına açıldı.Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.

    E Devlette soyağacı sorgulama sayfası sistemi kilitledi.. Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu

    Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

     

    Etiketler: edevlet , son dakika
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