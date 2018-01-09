e-Devlet'te hangi işlemler yapılıyor? İşte e-Devlet işlemleri

E-Devlet üzerinden emeklilik yaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar konuyla alakalı bilgileri internet üzerinden araştırmaya devam ediyorlar. Emekli olabilmek için emeklilik yaşlarını bekleyen vatandaşlar ve emeklilik yaşını bilmeyen vatandaşlar SGK tarafından uygulamaya konulan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasıyla beraber emeklilik yaşlarını öğrenebiliyorlar. İşte detaylar.

E-devlet sayfasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, şifre işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Burs başvuru, e- bordro sorgulama, emeklilik hizmet dökümü ve emekli maaşı hesaplama gibi pek çok işlem e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresini unutanlar ne yapmalı?

E-Devlet sistemi vatandaşlara iki binin üzerinde hizmete erişim imkanı sağlar. E- devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra istenilen hizmet ile ilgili olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok işlem yapılan kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelir. E-Devlet ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası ödeme işleminden mobil hat sorgulama işlemine kadar pek çok işlem kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir.E-Devlet sistemi vatandaşlara iki binin üzerinde hizmete erişim imkanı sağlar. E- devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra istenilen hizmet ile ilgili olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok işlem yapılan kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelir. E-Devlet ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası ödeme işleminden mobil hat sorgulama işlemine kadar pek çok işlem kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI

E- DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ

E-devlet’e giriş için PTT’den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. E-imza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-imza veya m-imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.Şifre ile ilk defa giriş yaptığınız durumda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?



• Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

• Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

• İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emeklilik için sunulan bir diğer hizmet 'emekli maaşı sorgulama' işlemidir. Emekli maaşı sorgulama yapacak olan kişiler, emekli olduktan sonra bağlanacak emekli maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilmektedir. Emekli maaşı sorgulama için SGK tarafından açılan özel sayfa size bu konuda yardımcı olacak ve kolay bir şekilde emekli maaşı sorgulama yaparak sonuca ulaşmanız sağlanacaktır.

EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.