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    E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi... Tek tıkla soyağacı

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:

    E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekti. Yoğun giriş nedeniyle sistem kilitlendi. E Devlet'in bu hizmeti sayesinde 1800'lü yıllara kadar aile geçmişi görüntülenebiliyor.

    E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı.

    Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle E Devlete giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor.

    Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.

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    Yoğunluk nedeniyle oldukça ağır ilerleyen sistem durma noktasına geldi. Bir çok vatandaş soyağacı sorgulama işlemi yapamadan sistem çöktü. Sıklıkla güncellenen turkiye.gov.tr adresi an itibari ile sorgulama işlemlerini gerçekleştiremiyor. 

    E-Devletin yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi... Tek tıkla soyağacıVatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görüldü.

    Soyağacı Nedir?

    Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
    5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

    5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

    Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

     

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    Etiketler: soy ağacı sorgulama , e devlet , son dakika
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