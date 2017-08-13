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    E-devlet’e giriş nasıl yapılır? E-devlet şifresi almak için yapılacaklar

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 11:06Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 11:06

    E-devlet sistemi vatandaşlara pek çok açıdan büyük avantaj sağlıyor. Emekli aylık bilgisi, askerlik durum belgesi, gelir testi sonucu, sürücü belgesi ceza puanı sorgulama… Pek çok işlem e-devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor. Ancak sistemin avantajlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar şifre edinmesi gerekiyor. Peki E-devlet şifresi nasıl alınır? Sisteme giriş nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler!

    E-devlet uygulaması artık yaygın olarak kullanılır hale geldi. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlem bu sistem üzerinden zaman kaybetmeden gerçekleştiriliyor. Birçok kuruluşta e-devlet'ten alınan evraklar resmi evrak statüsünde işlem görebiliyor. Peki E-devlet şifresi nasıl alınır, e-devlet'te işlemler nasıl yapılır?

    E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    Devlet şifrenizi yakınınızdaki bir PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Şifre sahibi olmak için en yakın PTT şubesine giderek yetkililerin sizlere vereceği formu eksiksiz bir şekilde doldurun. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanızın önemi oldukça büyüktür. Çünkü sistem size dair bilgileri otomatik olarak tanımlaması ve her sisteme girişinizde sizlerden bu bilgileri tekrar tekrar istememek ve zamandan kazanmak adına önemlidir. Eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan emin olduğunuz formu teslim edin. Ve teslim ettikten sonra başvurduğunuz gün içerisinde E-D şifrenizi edinebilirsiniz.

    E-DEVLET’E GİRİŞ

    E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz.

     

    Etiketler: e-devlet , e-devlete giriş , e devlet şifresi
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