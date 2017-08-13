E-devlet’e giriş nasıl yapılır? E-devlet şifresi almak için yapılacaklar

E-devlet uygulaması artık yaygın olarak kullanılır hale geldi. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlem bu sistem üzerinden zaman kaybetmeden gerçekleştiriliyor. Birçok kuruluşta e-devlet'ten alınan evraklar resmi evrak statüsünde işlem görebiliyor. Peki E-devlet şifresi nasıl alınır, e-devlet'te işlemler nasıl yapılır?



E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



Devlet şifrenizi yakınınızdaki bir PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Şifre sahibi olmak için en yakın PTT şubesine giderek yetkililerin sizlere vereceği formu eksiksiz bir şekilde doldurun. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanızın önemi oldukça büyüktür. Çünkü sistem size dair bilgileri otomatik olarak tanımlaması ve her sisteme girişinizde sizlerden bu bilgileri tekrar tekrar istememek ve zamandan kazanmak adına önemlidir. Eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan emin olduğunuz formu teslim edin. Ve teslim ettikten sonra başvurduğunuz gün içerisinde E-D şifrenizi edinebilirsiniz.



E-DEVLET’E GİRİŞ



E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz.