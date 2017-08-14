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    'e-devlet' neden açılmıyor? BTK'dan açıklama geldi

    Ankara-hurriyet.com.tr
    14 Ağustos 2017 - 13:02Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 13:42

    Türkiye vatandaşı herkesin elektronik ortamda pek çok işlemini halletmesini sağlayan e-devlet uygulamasında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Saat 10:00 sularında başlayan sorun için BTK yetkilileri, üniversitelere başvurular yüzünden yoğunluk yaşandığını ancak gecikmeli de olsa işlem yapıldığını açıkladı.

    e-devlet uygulamasında erişimde sorun yaşanıyor. Telefon üzerinden veya bilgisayar başından uygulamaya girmeye çalışıldığında kullanıcılar şu mesajla karşılaşıyor:

    "İşleminiz devam ediyor, lütfen beklemeye devam ediniz... Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir."

    Her ne kadar "birazdan işlem sonucunuz görüntülenecektir" mesajı verilse de, mesaj ekranı öylece kalıyor ve bekliyorsunuz.

    BTK'DAN AÇIKLAMA

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor.. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" dedi.



    e-devlet neden açılmıyor BTKdan açıklama geldi

     

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    Etiketler: e-devlet , uygulama , telefon
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