E-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

SSK-SGK prim gününü öğrenmek artık çok kolay. TC kimlik numaranız ile SSK prim gününü öğrenmek istiyorsanız aşağıda bulunan linke kişisel bilgilerini girerek öğrenebilirsiniz.

SSK VE SGK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu ekranı için tıklayınız

4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Basamak Bilgisi

4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;

4C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Ortak Hizmetler;

GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

Diğer Hizmetler;

6736 Yapılandırma Sorgulama

Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Tedavi Bilgileri Sorgulama

6552 Yapılandırma Sorgulama

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Hekim Bilgilendirme

4A HİZMET DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ