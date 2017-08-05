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E-devlet üzerinden ödenebilecek

AA
05 Ağustos 2017 - 11:03Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 11:03

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Türksat ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde aboneler su faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebilecek.

İSKİ'den yapılan açıklamada, bünyesindeki internet şubesi ile birçok alanda abonelerine hizmet veren İSKİ'nin fatura tahsilatında yeni bir uygulama başlattığı belirtildi.

İdare, Türksat ve BKM arasında imzalanan protokol çerçevesinde e-devlet üzerinden de fatura tahsilatı sisteminin devreye alındığına vurgu yapılan açıklamada, bu sayede abonelerin, faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, İSKİ'nin, ayrıca su faturalarının üzerine karekod koyarak, abonelerine 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi yöntemiyle daha hızlı ve güvenli fatura ödeme imkanı sağladığı vurgulandı.
İSKİ'nin e-devlet hizmeti verdiği alanlar, "Yeni abonelik başvurusu, abonelik i·ptali başvurusu, i·ndirimli abonelik başvurusu, başvuru takibi ve i·ptali, abonelik borç ödeme, baraj doluluk oranları, su analiz raporu, abone bilgileri sorgulama, arıza ve bakım bilgisi sorgulama, fatura bilgileri sorgulama ve fatura ödeme." şeklinde sıralandı. 

Etiketler: İSKİ , iski fatura , e devlet
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