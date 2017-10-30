E-Devlet üzerinden MHRS randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile rahatlıkla hastane randevusu alınabilmektedir. Hem internet üzerinden hem de ALO 182 hattı ile randevu alan vatandaşlar böylelikle hastanelerde saatlerce sıra beklemeden işlemlerini kolaylıkla halledebiliyorlar.

E-DEVLET İLE MHRS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine eklenen yeni hizmetlerden biri de MHRS girişidir. Böylece e-Devlet sisteminde üyeliği olan vatandaşlar MHRS üyesi olmadan hastane randevusu alabilmektedir. e-Devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alınabileceği gibi, internet bankacılığını kullanarak da yapılmaktadır.

e-Devlet şifresi olan vatandaşlar direk olarak MHRS sistemine girmek için ‘https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/’ web sitesine gitmelidir. Daha sonra ‘e-Devlet ile giriş’ seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Sonrasında vatandaşlar direk olarak e-Devlet kapısı sistemi girişine yönlendirilmektedir. Bu aşamada vatandaşların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifrelerini girmeleri ve daha sonra ‘Giriş’ butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından vatandaşlar MHRS sistemine ulaşabilirler.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS sistemi üzerinden online olarak randevu almak isteyen vatandaşların öncelikle sisteme üye olması veya e-Devlet sistemi üzerinden MHRS sistemine geçiş yapması gerekmektedir. Bu iki işlemden herhangi birini tamamlayan vatandaşlar bulundukları ili, hastaneyi, randevu almak istedikleri bölümü seçerek sorgulama yaptırabilirler. Sorgulama sonucunda seçilen hastane ve bölümde hangi gün, hangi doktora ve hangi saatte boş yer olduğu görünmektedir.

Kendisi için uygun olduğunu düşündüğü günü ve saati seçen vatandaşların işlemlerini onayladıktan sonra başka bir şey yapmalarına gerek kalmaz.

ALO 182 İLE HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İnternet kullanmayan vatandaşlar için geliştirilen ALO 182 hastane randevu hattı sayesinde dakikalar içinde istenen hastaneye randevu alınabilmektedir. Bunun için vatandaşların 182 numarasını tuşlamaları gerekmektedir. Sonrasında telefona cevap veren yetkili hastanın T.C. Kimlik Numarası ve randevu almak istediği hastaneyi ve randevu almak istediği tarihi sormaktadır. Hasta tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hangi saatin boş olduğu öğrenilmektedir. İsteyen hastalar doktor seçiminde de bulunabilmektedir. Tüm işlemlerin ardından randevu onaylanır ve sistemde kayıtlı cep telefonunuza randevu ile alakalı detaylar gönderilir.