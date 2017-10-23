E- devlet üzerinden askerlik yeri nasıl öğrenilir? E- devlet şifresi nasıl alınır?

Er sınıflandırma sonucu sorgulama ve asal sevk başvurusu, E-devlet üzerinden yapılabiliyor. Adaylar, celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklanması ardından e-devlet sistemine giriş yaparak askerlik yerini öğrenebiliyor. Peki askerlik yerini öğrenmek için E- devlet’e giriş nasıl yapılır? E- devlet şifresi nasıl alınır?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen gençlerin E-Devlet sistemine giriş yapması için öncelikle şifre sahibi olması gereklidir. E-Devlet sisteminde yer alan Milli Savunma Bakanlığı'nın menüsündeki işlemler üzerinden tüm askerlik işlemleri gerçekleştirilebilir.



E-devlet üzerinden çıktısı alınan “Askerlik Durum Belgesi" ile tüm resmi işlemler için kamu kurumlarında kullanılabilecek. E-devlet üzerinden alınan bu belgeyi ilgili kurumlar “Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak vatandaşlık numarası ile barkod numarasını eşleştirerek belge kontrolü yapabilirler. Bu hizmetten askerliğini yapmış ve askerlikle ilişiği kalmayan vatandaşlar faydalanabilirler. Tescil veya benzer askerlikle ilgili işlemler için ise askerlik şubelerinden yapılmaktadır.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME



E-DEVLET ŞİFREDİ NASIL ALINIR?



E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.



e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.



E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULDUĞUNDA NE YAPMALI?



Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.