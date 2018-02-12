E Devlet soy ağacı sorgulama ekranı erişime açılacak mı? NVİ'den tarih detayı

Soyağacı sorgulama olarak adlandırılan yeni uygulama geçtiğimiz haftaya damga vurmuş ve vatandaşların yoğun ilgisi karşısında sistem durma noktasında gelmişti. Sorunu çözmek adına yeni adımlar atan yetkililer yoğumluğu azaltmak için çözümler üretmeye devam ediyor. Yoğunluktan dolayı diğer hizmetlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşaması üzerine, 'Alt-Üst Soy Sorgulama' uygulamasına kota konulması gündeme gelirken, yeni düzenlemenin yakında hizmete gireceği bilgisi alındı.

E devlet adresinden yapılan yeni sorgulama işlemi olan soyağacı sorgulama işlemi vatandaşların yoğun talebi karşısında çalışamaz hale geldi. Kapasitenin 3-4 kat üzerine çıkıldığını belirten İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner sistemin daha farklı bir prensiple çalışacağını dile getirdi.

'GÜNLÜK KOTA AÇACAĞIZ'

Habertürk gazetesinden Fatmanur Boylu'ya konuşan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların 'sakin olur' diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız. Kapasite tespit çalışmaları yapılıyor. Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız.”

'ANNE VE BABA İLE KONUŞUP, SORSUNLAR'

Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağıyla ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi.

'BU HİZMET DAHA ÖNCE DİLEKÇEYLE VERİLİYORDU'

Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu cevabı verdi:

“Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik.”

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NE ZAMAN AÇILACAK?

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sistemine erişim sağlayamayan vatandaşlar, sistemin ne zaman yeniden aktif hale geleceğini araştırıyor ancak yetkililerden henüz net bir tarih bilgisi gelmedi. E- devlet'in 'https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama' sayfasına giriş yapan kullanıcılar, "Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." ibaresiyle karşılaşıyor.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

E-Devlet üzerinden ‘nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi’ hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

SORGULAMA GECESİ

TÜRKSAT yetkililerinin verdiği bilgiye göre, soyağacı sorgulama hizmetine en büyük ilgi gece 02.00-04.00 saatleri arasında oldu. Hizmetin kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin belge alındı. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı. Bu saatler arasında da 110 bin belge sağlandı.

‘Alt-üst soy raporu’ndan saat 04.00’e kadar milyonlarca kişi faydalanmaya çalışırken ancak 737 bin 237 kişi giriş yapabildi. Saat 04.00’ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.