E Devlet soyağacı sorgulama açıldı..(Alt-üst soy bilgisi) İşte o değişiklik

E Devlet soyağacı sorgulama ekranı merakla bekleniyordu. Yeni uygulamanın duyurulmasının ardından gördüğü yoğun talep nedeniyle diğer uygulamalarda kullanılamaz hale gelmiş E Devlet sistemi tamamen kilitlenmişti. Uygulamanın tekrar açılmasıyla farklı bir uygulama da devreye sokuldu. Bundan sonra vatandaşlar soyağacı taleplerini sisteme ilettikten sonra talep sırasına göre belge alınabilecek.

Saatte 200 bin 'alt-üst soy raporu' alındı - 'Alt-üst soy raporu' sorgulama sayfası yeniden kullanıma açıldığı andan bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi. "Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin gerçekleştirdiği çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebiliyorlar.

Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu"nun sorgulama sayfası yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

E Devlet'e giriş için tıklayın

SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.



HERKES SOYAĞACINI SORGULAYAMIYOR!



e-Devlet'te açılan soyağacı sorgulamada bazı teknik sorunlar da yaşanıyor. Vatandaşlar kolayca soyağacı bilgisini alabilirken, diğer yandan bazı vatandaşlar ise 'Alt ve Üst Soy belgeniz e-devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz." hata mesajıyla karşılaşıyor. Bunun sistemsel bir hatadan mı yoksa vatandaşa özel belge eksikliğinden mi kaynaklandığı ise şu an için bilinmiyor.







