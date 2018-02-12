e-devlet soy ağacı sorgulama ne zaman açılıyor?

e-devlet soy ağacı sorgulama son günlerin en çok konuşulan konu başlıklarından biri. Sadece bir gecede yüz binlerce sorgulamanın yapılmasıyla durdurulan sistem şu an çalışmıyor. e-devlet'in bu sorgulamasını yapanlar ise çeşitli hata mesajlarıyla karşılaşıyor. İşte o hata mesajlarından biri: "Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır." Dolayısıyla henüz sorgulamanın ne zaman yapılacağına dair verilen net bir tarih yok.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA AYRINTILARI

Günlerdir vatandaşların merakla araştırdığı soy ağacı sorgulama sisteminde halen sıkışıklıklar devam ediyor. e-Devlet'in yeni getirdiği hizmete bir süredir gündemden düşmüyor. e-Devlet’e giriş yaparak soyağacı sorgulama işlemi yapmayı denediğiniz takdirde halen “Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.” mesajıyla karşılaşıyorsunuz. e-Devlet soyağacı sorgulama işleminin yakında açılması ve kotalı olarak hizmet vereceği tahmin ediliyor.

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra tek yapmanız gereken nüfus bilgilerinizi güncelleyerek ilgili sekmeye ulaşmak. Bu sekmeye ulaştığınızda öncelikli olarak kendi nüfus bilgilerinizi görüyorsunuz. Burada, ilgili bilgileri kontrol ettikten sonraysa sağ üst köşeden “Belge Oluştur” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Kısa yoldan sorgulama sayfasına ulaşmak için arama kısmını da kullanabilirsiniz.

08.02.2018 tarihinde saat 14:00’da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2018 tarihi saat 02:00’e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Önceki gün saat 14.00’te hizmete giren uygulamadan gece 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisini öğrendi. Gece yoğunluğun azalması hatta bitmesi beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun dönemine girerek iki saat içinde 110 bin soyağacı incelemesi yapıldı Sistem, saat 04.00’ten sonra tekrar yoğunlaştı ve girişler askıya alındı. İşte İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner’in konuya ilişkin açıklamaları…

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Habertürk’e yaptığı açıklamada, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi.

Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” dedi. Kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” dedi.

Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi.