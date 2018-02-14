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    E-Devlet soy ağacı sorgulama ne zaman açılacak? Şifre internetten alınabilir mi?

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi, sistem içerisinde yer alan e-hizmetler arasında önemli bir yer tutuyor. Ailesinin anne ve baba tarafından atalarını görmek ve bilmek isteyenlerin rağbet gösterdiği E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi, aşırı rağbet nedeniyle bir süredir hizmet veremiyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün güdümünde yer alan projeyle ilgili son açıklama ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan geldi. Peki, E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi ne zaman açılacak? İşte, vatandaşların ilgiyle beklediği konu hakkında bazı bilgiler

    E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi, gündemin en önemli konuları arasına girmeyi başardı. Yüz binlerce kişinin bir anda girmeye çalıştığı E-Devlet soy ağacı sorgulama ekranı, aşırı yoğunluk nedeniyle bir süre sonra ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Yaşanan aksaklıkların ardından açıklama yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorunun çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğü, problemin en kısa sürede giderileceğini duyurdu. İşte, E-Devlet soy ağacı ekranı hakkında araştırılan konunun detayları

    TEST AŞAMASI SÜRÜYOR

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. 'Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir' konusundaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız, sakin olmaları” dedi.

    E-DEVLET ŞİFRESİ İNTERNET ÜZERİNDEN DE ALINABİLİYOR

    Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

    e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

    Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

    E-DEVLET ŞİFRESİ NE KADAR?

    Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

    Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

    Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.

     

    Etiketler: e devlet , e devlet soy ağacı sorgulama , e devlet şifresi , son dakika
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