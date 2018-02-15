E devlet şifresi internetten alınabiliyor mu?

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlem artık e Devlet sistemiyle çok daha kolay, sistemden ve avantajlarından faydalanabilmek için ise tek şart şifre edinmek. Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Peki e Devlet şifresi nasıl alınır, internetten alınır mı?Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlem artık e Devlet sistemiyle çok daha kolay, sistemden ve avantajlarından faydalanabilmek için ise tek şart şifre edinmek. Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Peki e Devlet şifresi nasıl alınır, internetten alınır mı?

E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINIR MI?

e Devlet şifresi bireyseldir. Vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz ederek PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden e- Devlet şifresini edinebiliyor. e Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

ŞİFRE NASIL BELİRLENMELİ?



PTT’den verilen zarfta e- Devlet şifresi otomatik olarak belirlenmiştir, sisteme giriş yapan kullanıcı bu şifresini değiştirmek zorundadır. e- Devlet şifresi alırken dikkat edilmesi gerekenler;



1. Şifre en az 8 karakterden oluşmalıdır.

2. Şifre tamamen rakamlardan ya da tamamen harflerden oluşamaz.

3. Şifre kişiye ait T.C. Kimlik numarasını ya da doğum yılını içeremez.

4. Şifre en son kullanılan üç şifreden farklı olmalıdır.



Şifrenin Yanlış Girilmesi

Kullanıcıların e- Devlet şifresini 3 kez yanlış girme hakkı var. Eğer hatalı giriş sayısı 3’ü geçerse kullanıcıdan yeni şifre belirlenmesi istenir. Şifrenin unutulması, kaybedilmesi durumunda e-Devlet Kapısı profiline cep telefonu ve e-posta bilgilerini girmiş kullanıcılar şifre yenilemesi yapabilir. Profilde belirtilmiş cep telefonuna kısa mesaj olarak gelecek onay kodunu sisteme girerek yeni bir şifre oluşturulabilmektedir.