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    E-Devlet nedir? E-Devlet ile hangi hizmetlerden yararlanılır?

    Hürriyet Haber
    09.10.2015 - 16:15 | Son Güncelleme:

    E-devlet şifreniz ile yapacağınız online işlemler sayesinde,eski sistemde gerekli kuruma giderek yaptığımız işlemler dönemi geride kaldı. Artık devletin sağladığı hizmetlerden yararlanmak için elektronik sistem ile kendinize ait sayfada tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

    E-devlet şifreniz ile yapacağınız online işlemler sayesinde,eski sistemde gerekli kuruma giderek yaptığımız işlemler dönemi geride kaldı..

    E-Devlet Nedir?

    E-Devlet, devlet tarafından bilgi ve iletişim işlemlerinin kullanılarak, devlet kurumlarına erişimi en hızlı şekilde sağlamayı amaçlamaktadır. Elektronik ortamda sunulan bu sistem tüm bireylere kolaylık sağlamak amacıyla ülkemizde hizmet vermektedir.

    E-DEVLET KAPISI NEDİR?

    E-Devlet, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan bir internet sitesidir. E-Devlet Kapısı’nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

    E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:

    T.C kimliğiniz varsa eğer herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.

    Nasıl Kullanılır?

    Kişisel bilgi ve işlemlerinize ulaşmak için T.C kimlik numaranız ile PTT den aldığınız şifre ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden anında giriş yapabilirsiniz.

    Hangi Hizmetlere Ulaşabilirim?

    1) Üniversite Kaydı
    2) IMEI Kaydı
    3) Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
    4) Emeklilik Bilgileri
    5) 4A Hizmet Dökümü Sorgulama
    6) Cumhurbaşkanı' na Mesaj atabilirsiniz.

     

    Etiketler: e devlet kapısı , e devlet şifresi alma , e-devlet sistemi , son dakika
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