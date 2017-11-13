E-Devlet KPSS tercih robotu nasıl kullanılır?

2017 ÖSYM KPSS tercihlerinin nasıl yapılacağı binlerce memur adayı vatandaş tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. İşte, KPSS tercih robotu kullanımı.

KPSS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILACAK?

2017/2 döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar e-Devlet şifreleriyle sisteme ulaşabilirler.

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EN FAZLA KADRO ÖN LİSANS ALANINA AYRILDI

Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak.

Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı, "190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718, üniversiteler 164, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bin 140, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16" olarak belirlendi.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426, Teknik Hizmetler Sınıfı 297, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7" şeklinde açıklandı.

KİT pozisyonlarına ise öğrenim durumlarına göre ortaöğretim 134, önlisans 504 ve lisans düzeyinde 502 kişi alınacak.