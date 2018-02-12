Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>e-Devlet alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? Belli oldu

    e-Devlet alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? Belli oldu

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    12.02.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

    e-Devlet üzerinden başlayan soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisinin ardından askıya alınmıştı. Hürriyet'in edindiği bilgilere göre devreye yeni bir bakanlık girdi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı.

    NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı sorgulama sistemini e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açma kararından sonra sistem kilitlenmişti.e-Devlet alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak Belli oldu

    Geçici olarak kapatılan sistem günlük kota uygulamasıyla önümüzdeki günlerde tekrar devreye girecek.

    EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE YENİDEN AÇILIYOR

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. 'Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir' konusundaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız, sakin olmaları” dedi.

    Tarihçilerden soyağacı yorumuTarihçilerden soyağacı yorumu

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Soyağacı , alt üst , sorgulama , e devlet , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri