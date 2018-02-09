E-Devlet Alt-Üst Soy Raporu (soyağacı) sorgulama sayfası durduruldu... Konuya ilişkin açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından soyağacı sorgulama işlemiyle ilgili açıklama geldi. Dün başlayan Alt-Üst soyağacı sorgulama işlemi milyonlarca vatandaşın ilgisini çekti ve e-Devlet hizmetine oldukça büyük rağbet oldu. Yaşanan yoğunluğun ardından e-Devlet'in sağladığı tüm hizmetler kilitlendi ve e-Devlet adeta kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu aksaklık sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü duruma el koymak zorunda kaldı ve konuya ilişkin bir açıklama getirdi. İşte gelen açıklama;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:

08.02.2018 tarihinde saat 14:00’da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2018 tarihi saat 02:00’e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Öte yandan e-Devlet üzerinden "nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi" hizmeti sunulmasına devam edilecek ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

737 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPABİLDİ



e-devlet’ten alınmaya başlanan ancak, aşırı yoğunluk nedeniyle e-devlet internet sitesinde aksamalara neden olan ‘alt-üst soy raporu’ndan dün gece 04.00’e kadar milyonlarca kişi faydalanmaya çalışırken ancak 737 bin 237 kişi giriş yapabildi.

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